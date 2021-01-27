Путин призвал добиться решения проблем изменения климата

Только вместе возможно добиться решения проблем потепления климата, найти оптимальный баланс между экономикой и экологией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 27 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

«Только вместе мы сможем добиться прогресса в решении таких серьезнейших проблем, как глобальное потепление, сокращение лесного фонда, утрата биоразнообразия, увеличение объема отходов, загрязнение океана пластиком и так далее, найти оптимальный баланс между интересами экономического развития и сбережения окружающей среды для нынешнего и грядущих поколений», — сказал Путин.

В целом Путин назвал общей ответственностью обеспечение позитивного развития в мире и избежание мрачной картины деградации.

Ранее в этот же день стало известно более 60% жителей планеты считают, что климатические изменения являются серьезной угрозой человечеству и чрезвычайной ситуацией.

В сентябре 2020 года ученые выяснили, что появление загадочных кратеров в Сибири связано с глобальным потеплением. Специалисты пришли к выводу, что воронки возникли из-за скопления метана в карманах вечной мерзлоты.

Вместе с тем 2019 году ученые предрекли климатический хаос на Земле. По их расчетам, к 2100 году таяние льдов вызовет экстремальные погодные условия и температурные перепады по всему миру.