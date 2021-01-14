В 2020 году Мировой океан поглотил рекордное количество тепла

В 2020 году Мировой океан поглотил 230 зеттаджоулей тепла. Этого хватит, чтобы вскипятить более 20 млрд полуторалитровых чайников. По мнению климатологов, рекордные показатели говорят об ускорении глобального потепления. Уровень Мирового океана стал выше примерно на полсантиметра, передает телеканал «Известия». Ученые опасаются, что показатель может резко вырасти, если не сдержать рост температур. Это может привести к кардинальной перестройке в экосистеме морей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.