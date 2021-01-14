Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Турции началась вакцинация населения от коронавируса
Общество
Якутских школьников отправили на удаленку из-за 50-градусных морозов
Мир
На Украине резко увеличился суточный прирост новых случаев COVID-19
Общество
Большинство регионов России возобновили очные занятия в школах
Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии планов отменять ОГЭ
Политика
Мишустин поручил разработать проект по предупреждению заноса инфекций в Россию
Общество
В Москве стартовала вакцинация домашних животных от бешенства
Общество
В России в 2021 году усовершенствуют систему охраны лесов от пожаров
Общество
Большую часть ограничений из-за коронавируса в Москве продлили на неделю

В 2020 году Мировой океан поглотил рекордное количество тепла

0
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году Мировой океан поглотил 230 зеттаджоулей тепла. Этого хватит, чтобы вскипятить более 20 млрд полуторалитровых чайников. По мнению климатологов, рекордные показатели говорят об ускорении глобального потепления. Уровень Мирового океана стал выше примерно на полсантиметра, передает телеканал «Известия». Ученые опасаются, что показатель может резко вырасти, если не сдержать рост температур. Это может привести к кардинальной перестройке в экосистеме морей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021