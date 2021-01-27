Жителям Украины предрекли резкое снижение пенсий

На Украине могут резко сократиться пенсии на фоне демографического кризиса. Об этом в среду, 27 января, сообщил глава нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Согласно его прогнозам, суммы выплат уменьшатся в полтора раза к 2030 году. Причиной такой ситуации станет сокращение числа наемных работников, с чьих зарплат будут отчисляться взносы в Пенсионный фонд, а также увеличение количества пенсионеров в стране.

Все эти факторы, как подчеркнул Хромаев в беседе с UBR.ua, приведут к нагрузке на бюджет Украины.

В настоящее время сотрудник, чья зарплата составляет $1 тыс., сможет получать пенсию в $300. По мнению специалиста, спустя 10 лет коэффициент замещения снизится до 20% против существующих 35%.

Чтобы компенсировать снижение пенсионных выплат, Хромаев предложил создать накопительную часть. Она будет формироваться за счет накоплений граждан в период трудовой деятельности.

«На пенсии люди уже с 2030 года будут получать не $300, а 200 и плюс те 200, что накопили, и всего в совокупности получается $400», — заключил он.

В ноябре 2020 года в Верховной раде сообщали, что у Украины закончились деньги, «огромная дыра» образовалась в госбюджете страны на текущий год (недостает минимум 40 млрд гривен — $1,4 млрд. — Ред.). Первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики парламента Ярослав Железняк подчеркнул, что украинским властям необходимо найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.

При этом в октябре премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и вовсе могут исчезнуть на Украине. По его словам государство будет не способно их выплачивать уже через 15 лет.