Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Жителям Украины предрекли резкое снижение пенсий
Интернет
В WhatsApp обнаружили распространяемый через рассылку опасный вирус
Спорт
В УЕФА подтвердили планы проведения Евро-2020 в 12 городах Европы
Общество
Путин в Музее Победы посмотрел фрагменты художественных фильмов о войне
Мир
Толстой попросил оградить Россию от хамства Украины в ПАСЕ
Общество
Бывшая узница Освенцима призвала без искажений хранить память о тех событиях
Общество
Более 2,6 тыс. добровольцев получили два компонента вакцины «ЭпиВакКорона»
Культура
Каннский фестиваль перенесли на июль
Мир
«Британский» тип коронавируса обнаружили уже в 70 странах

Жителям Украины предрекли резкое снижение пенсий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине могут резко сократиться пенсии на фоне демографического кризиса. Об этом в среду, 27 января, сообщил глава нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Демонтажная пена: стоит ли упразднять накопительные пенсии
И в чем плюсы и минусы «альтернативных» долгосрочных инструментов

Согласно его прогнозам, суммы выплат уменьшатся в полтора раза к 2030 году. Причиной такой ситуации станет сокращение числа наемных работников, с чьих зарплат будут отчисляться взносы в Пенсионный фонд, а также увеличение количества пенсионеров в стране.

Все эти факторы, как подчеркнул Хромаев в беседе с UBR.ua, приведут к нагрузке на бюджет Украины.

В настоящее время сотрудник, чья зарплата составляет $1 тыс., сможет получать пенсию в $300. По мнению специалиста, спустя 10 лет коэффициент замещения снизится до 20% против существующих 35%.

Чтобы компенсировать снижение пенсионных выплат, Хромаев предложил создать накопительную часть. Она будет формироваться за счет накоплений граждан в период трудовой деятельности.

«На пенсии люди уже с 2030 года будут получать не $300, а 200 и плюс те 200, что накопили, и всего в совокупности получается $400», — заключил он.

В ноябре 2020 года в Верховной раде сообщали, что у Украины закончились деньги, «огромная дыра» образовалась в госбюджете страны на текущий год (недостает минимум 40 млрд гривен — $1,4 млрд. — Ред.). Первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики парламента Ярослав Железняк подчеркнул, что украинским властям необходимо найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.

При этом в октябре премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и вовсе могут исчезнуть на Украине. По его словам государство будет не способно их выплачивать уже через 15 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021