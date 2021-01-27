Минфин поддержал проект запрета на продажу сложных финпродуктов до тестирования
Минфин России готовит положительный отзыв на проект закона, запрещающий продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до старта обязательного тестирования. Об этом сообщил журналистам в среду, 27 января, замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Мы готовим положительный отзыв, потому что законопроект очень нужный и важный. <…> Безусловно, мы поддерживаем», — отметил Моисеев.
Он добавил, что у министерства есть несколько замечаний, однако они носят редакционный характер.
На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования.
Кроме того, законопроект переносит на полгода введение обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов на право покупки сложных инвестиционных продуктов — с 1 апреля 2022 на 1 октября 2021 года.
Зампред Банка России Сергей Швецов 21 января рассказал, что граждане страны инвестировали в продукты с «мутной» структурой около 600 млрд рублей, пишет «Газета.ру».
В конце декабря 2020 года Центробанк уже сообщал о планах законодательно запретить неопытным инвесторам вкладываться в сложные финансовые инструменты, а также в инструменты срочного рынка.