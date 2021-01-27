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Названа дата проведения Байденом саммита мировых лидеров по климату

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Президент США Джо Байден запланировал проведение саммита по климату с участием мировых лидеров на 22 апреля, сообщил в среду, 27 января, телеканал NBCNews.

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Мероприятие пройдет в День Земли. По данным телеканала, в среду американский лидер расскажет о плане по борьбе с климатическими изменениями и подпишет соответствующие указы. Борьба с изменением климата станет одним из приоритетов национальной безопасности США.

Так, в указании федеральному правительству говорится о необходимости сохранить около 30% всех федеральных земель и водных ресурсов к 2030 году и приостановить заключение новых договоров на разработку месторождений природного газа и нефти на федеральных землях, рассказали источники.

Байден создаст комиссию по вопросам экологии и экологически чистых рабочих мест.

Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Вскоре после инаугурации он подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.

США вернутся в Парижское соглашение по климату 19 февраля. Страна вышла из соглашения несколько месяцев назад по инициативе экс-президента Дональда Трампа.

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