Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

С начала февраля в России проиндексируют социальные выплаты. Кроме того, вступит в силу закон, по которому соцсети должны будут блокировать контент, считающийся противоправным. В начале месяца заканчивается срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Стоимость проезда по федеральным автотрассам для грузовиков увеличится, а получить разрешение на тюнинг своего автомобиля станет труднее. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Индексация социальных выплат

В начале месяца в России будут проиндексированы все социальные выплаты, а также положенные гражданам по закону пособия и компенсации .

Что изменится_1 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В том числе проиндексируют и ежемесячную денежную выплату, положенную инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России и другим категориям льготников. Попадают в этот ряд и так называемые детские пособия.

Согласно подготовленному проекту постановления Минтруда, размер индексации в этом году составит 4,9%.

Блокировка ненормативного контента в соцсетях

Также с начала месяца социальные сети обязаны будут блокировать размещенный пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат.

Соответствующий закон был принят в самом конце декабря.

Как пояснили в Госдуме, к противозаконным относятся материалы, содержащие информацию об изготовлении и использовании наркотиков, детская порнография, призывы к самоубийству, информация, выражающая явное неуважение к обществу и государству. Также к ненормативному контенту отнесут призывы к массовым беспорядкам .

Отслеживать такие материалы соцсети (по закону это должны быть ресурсы с аудиторией более 500 тыс. человек) обязаны самостоятельно. Если администрация ресурса не уверена в том, является ли контент противоправным, она должна будет обратиться за разъяснением в Роспотребнадзор. Пользователи, не согласные с блокировкой, также должны оспаривать решение через ведомство.

Если же информация своевременно удалена не будет, как пользователям, так и интернет-ресурсам могут грозить серьезные штрафы — до 200 тыс. рублей для физлиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 8 млн для юридических лиц. В случае повторных нарушений штрафы будут увеличиваться.

За неудаленные сообщения, содержащие мат, штрафов пока не предусмотрено.

Новые требования к чекам для ИП

Индивидуальные предприниматели теперь должны будут указывать на чеках наименование товаров или услуг, а также количество и цену. Нарушителям будет грозить штраф в размере до 3 тыс. рублей .

Что изменится_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Такие требования уже действуют в стране, однако ранее для предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, была сделана отсрочка.

Планируется, что нововведение в первую очередь затронет малый бизнес, небольшие магазины и предприятия из сферы услуг.

«Платон» подорожает

С начала месяца вырастет тариф, который взимают с водителей большегрузов за проезд по федеральным трассам. Теперь за 1 км нужно будет заплатить 2,35 рубля, а не 2,20 рубля, как раньше .

Что изменится_4 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В дальнейшем индексацию стоимости проезда обещают проводить ежегодно в феврале. Об этом в Росавтодоре сообщили еще в 2019 году. Последний раз тариф увеличивался год назад — с 2,04 до 2,2 рубля за 1 км. Планируется, что в дальнейшем стоимость будет увеличиваться на размер годовой инфляции.

Ужесточаются требования к регистрации тюнинга

Узаконить тюнинг с начала месяца станет сложнее. В силу вступают поправки в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств», внесенные постановлением правительства в апреле 2019 года (большая часть предусмотренных документом норм начала действовать еще в 2019 году).

С этого момента получить разрешение на внесение изменений в конструкцию можно будет только при наличии заключения испытательного центра и протокола проверки, внесенных в специальный реестр. Дистанционный осмотр автомобиля по фотографиям, предоставленным владельцем, также станет невозможен.

Эти требования должны были вступить в силу еще в июле 2019 года, затем эта дата несколько раз откладывалась.

Завершится прием заявлений на участие в ЕГЭ

1 февраля завершится прием заявлений от тех, кто хотел бы сдавать единый государственный экзамен в 2021 году. Об этом напоминает Рособрнадзор.

Сдать экзамен в том числе смогут и выпускники прошлых лет.

«Для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ — русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится», — уточнили в ведомстве.

Там также уточнили, что те, кто в этом году не планирует поступать в вузы, должны будут сдать два обязательных предмета в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Это русский язык и математика.

Досрочный период ЕГЭ в этом году проводиться не будет. Основной планируется провести с 31 мая по 2 июля.

Изменения перенесут на март или сентябрь

С февраля вступает в силу новое правило, согласно которому все нормативные акты федеральных министерств и ведомств теперь должны будут вступать в силу в одну из двух дат — либо с 1 марта, либо 1 сентября, но так, чтобы с момента официального опубликования документа прошло не меньше 90 дней. Об этом сообщают на сайте Госдумы.

Правда, в некоторых случаях возможны исключения, предусмотренные федеральным законодательством или международными договорами.