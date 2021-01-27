На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Байдена

На Украине возбудили два уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена. Об этом 27 января рассказал адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань.

Петра Порошенко и Джо Байдена, в отношении которых возбуждены уголовные дела, обвиняют во вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

«Уже 22 января, через два дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена», — цитирует слова украинский Пятый канал.

Юрист сообщил также о том, что дела возбудили по заявлению депутата Верховной рады Андрея Деркача, сообщает «Газета.ру». Именно он обнародовал записи телефонных разговоров, которые якобы проходили между Байденом и Порошенко.

Телефонные разговоры, как указывал Деркач, свидетельствуют о госизмене экс-президента Украины. Порошенко отрицал подлинность записей.

В июне 2020 года Андрей Деркач представил новые записи телефонных разговоров Байдена и Порошенко, которые, по его словам, состоялись в 2016 году. Во вступительном слове он указал, что пленки подтверждают «внешнее управление» Украиной и факты международной коррупции.

Как утверждал Деркач, Порошенко сам записывал свои разговоры с политиками. Всего на пленках оказалось почти шесть часов разговоров. Депутат рассказывал, что аудиозаписи ему передали журналисты, имена которых он отказался раскрыть из-за соображений безопасности.

Во время одного из разговоров Байден якобы рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер, в обмен на $1 млрд. Взятка, согласно беседе, была направлена на получение военных госзаказов предприятиями, связанными с бывшим украинским лидером.

26 января 2021 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против экс-президента страны Петра Порошенко о злоупотреблении властью из-за отсутствия состава преступления.