Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР
Общество
В Роспотребнадзоре обеспокоились проблемой устойчивости к антибиотикам
Мир
Главы МИД Армении и РФ обсудили реализацию заявлений по Карабаху
Мир
МИД РФ сообщил об информационной войне против Москвы и Минска
Общество
Юрист оценила предложение конфисковывать животных за жестокое обращение
Мир
Украинских хакеров заподозрили в кибератаках на банки Европы и США
Мир
МИД РФ указал на сложности возврата к ядерной сделке с Ираном из-за США
Общество
Названы предшествующие госпитализации симптомы COVID-19
Мир
МИД выразил надежду на стойкость ЕС перед шантажом США по СП-2

ВМФ получил первую российскую электрическую торпеду

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила государственные испытания первой созданной в современной России электрической торпеды. Серийные образцы уже начали поступать на вооружение ВМФ. Об этом сообщил гендиректор компании Борис Обносов.

Война на удаленке: армия массово закупает боевых роботов
Дистанционно управляемым машинам поручат разминирование и тушение пожаров в опасных условиях

По его словам, госиспытания были завершены в 2020 году. «Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ РФ», — передает его слова газета «Военно-промышленный курьер».

Обносов отметил, что подобные торпеды выпускались в Советском Союзе, но тогда они обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками. А новый российский образец «значительно превосходит» западные по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения.

Также глава компании заявил, что все разработки, созданные за последние десятилетия КТРВ, востребованы на мировом рынке оружия, сообщает телеканал «360».

Ранее 24 января сообщалось, что в России планируют провести испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц.

Предварительные испытания опытного образца управляемого осколочно-фугасного снаряда ЗОФ95 планируют провести в Нижегородской области, стрельба будет выполнена из буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-20, а также самоходных артустановок «Акация» и «Мста-С».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021