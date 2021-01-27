ВМФ получил первую российскую электрическую торпеду

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила государственные испытания первой созданной в современной России электрической торпеды. Серийные образцы уже начали поступать на вооружение ВМФ. Об этом сообщил гендиректор компании Борис Обносов.

По его словам, госиспытания были завершены в 2020 году. «Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ РФ», — передает его слова газета «Военно-промышленный курьер».

Обносов отметил, что подобные торпеды выпускались в Советском Союзе, но тогда они обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками. А новый российский образец «значительно превосходит» западные по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения.

Также глава компании заявил, что все разработки, созданные за последние десятилетия КТРВ, востребованы на мировом рынке оружия, сообщает телеканал «360».

Ранее 24 января сообщалось, что в России планируют провести испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц.

Предварительные испытания опытного образца управляемого осколочно-фугасного снаряда ЗОФ95 планируют провести в Нижегородской области, стрельба будет выполнена из буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-20, а также самоходных артустановок «Акация» и «Мста-С».