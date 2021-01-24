В России проведут испытания нового управляемого снаряда для гаубиц

Испытания новейшего управляемого 152-мм артиллерийского снаряда для гаубиц планируют провести в России, сообщается в материалах на портале Госзакупок.

Предварительные испытания опытного образца 152-мм управляемого осколочно-фугасного снаряда ЗОФ95 планируют провести в Нижегородской области, стрельба будет выполнена из буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-20, а также самоходных артустановок «Акация» и «Мста-С».

Новый снаряд получит несколько вариантов головок самонаведения, инерциальную и спутниковую навигационную системы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в воскресенье, 24 января. На данный момент ведутся работы по созданию «целой линейки новых управляемых высокоточных снарядов повышенной дальности», включая применение в составе комплекса «Коалиция-СВ».

19 января стало известно, что сверхдальнобойные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» поступят на вооружение Южного военного округа.

В настоящее время заканчиваются испытания опытной партии этих гаубиц, стреляющих на 70 и более километров новыми высокоточными снарядами. По своим возможностям они вдвое превосходят современные отечественные и зарубежные образцы.