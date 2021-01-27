Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР
Общество
В Роспотребнадзоре обеспокоились проблемой устойчивости к антибиотикам
Мир
Главы МИД Армении и РФ обсудили реализацию заявлений по Карабаху
Мир
МИД РФ сообщил об информационной войне против Москвы и Минска
Общество
Юрист оценила предложение конфисковывать животных за жестокое обращение
Мир
Украинских хакеров заподозрили в кибератаках на банки Европы и США
Мир
МИД РФ указал на сложности возврата к ядерной сделке с Ираном из-за США
Общество
Названы предшествующие госпитализации симптомы COVID-19
Мир
МИД выразил надежду на стойкость ЕС перед шантажом США по СП-2

Юрист оценила предложение конфисковывать животных за жестокое обращение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России необходимо создать центры для содержания конфискованных диких животных, рассказала «Известиям» руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина 27 января.

Депутаты Госдумы планируют дополнить правительственный законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными предложениями по введению института конфискации. Об этом 27 января сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет ТАСС.

Зверский накал: права животных защитят еще и в КоАП
В него внесут не включенные в Уголовный кодекс составы преступлений

В России проблема конфискации из-за ненадлежащего содержания наиболее актуальна для диких животных, сказала Анна Федюнина.

«Даже если подключаются активисты, медведя к себе домой никто не возьмет и не обеcпечит его лечение и содержание. Если собаку или кошку можно найти куда деть, то дикое животное — невозможно», — отметила зооюрист.

По ее словам, создавать и содержать государственные центры необходимо за счет средств бюджета. В реабилитационных центрах должен работать обученный персонал с возможностью выпускать диких животных в естественную среду обитания или оставлять их в этих центрах пожизненно, добавила глава ассоциации.

Анастасия Федюнина также предложила повысить в правительственном законопроекте планку штрафов за ненадлежащее обращение с животными.

На данный момент предлагается установить штрафы до 100 тыс. рублей за жестокое обращение с животными, до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований по содержанию животных и до 50 тыс. рублей за нарушения в приютах.

«Административные штрафы должны быть настолько большие, чтобы коммерсантам, которые изымают диких животных из естественной среды обитания и контрабандой провозят их, было невыгодно этих животных содержать. Они должны одним штрафом разориться. Я бы назначила миллионные штрафы», — заключила зоозащитник.

Правительство намерено внести законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными в Госдуму весной, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

25 декабря правительство поддержало запрет на изъятие домашних животных за долги. В соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021