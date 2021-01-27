Юрист оценила предложение конфисковывать животных за жестокое обращение

В России необходимо создать центры для содержания конфискованных диких животных, рассказала «Известиям» руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина 27 января.

Депутаты Госдумы планируют дополнить правительственный законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными предложениями по введению института конфискации. Об этом 27 января сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет ТАСС.

В России проблема конфискации из-за ненадлежащего содержания наиболее актуальна для диких животных, сказала Анна Федюнина.

«Даже если подключаются активисты, медведя к себе домой никто не возьмет и не обеcпечит его лечение и содержание. Если собаку или кошку можно найти куда деть, то дикое животное — невозможно», — отметила зооюрист.

По ее словам, создавать и содержать государственные центры необходимо за счет средств бюджета. В реабилитационных центрах должен работать обученный персонал с возможностью выпускать диких животных в естественную среду обитания или оставлять их в этих центрах пожизненно, добавила глава ассоциации.

Анастасия Федюнина также предложила повысить в правительственном законопроекте планку штрафов за ненадлежащее обращение с животными.

На данный момент предлагается установить штрафы до 100 тыс. рублей за жестокое обращение с животными, до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований по содержанию животных и до 50 тыс. рублей за нарушения в приютах.

«Административные штрафы должны быть настолько большие, чтобы коммерсантам, которые изымают диких животных из естественной среды обитания и контрабандой провозят их, было невыгодно этих животных содержать. Они должны одним штрафом разориться. Я бы назначила миллионные штрафы», — заключила зоозащитник.

Правительство намерено внести законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными в Госдуму весной, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

25 декабря правительство поддержало запрет на изъятие домашних животных за долги. В соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы.