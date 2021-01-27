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В Подмосковье сократят число коек для пациентов с COVID-19

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В Подмосковье началось поэтапное сворачивание коек для пациентов с коронавирусной инфекцией из-за улучшения эпидемической обстановки. К марту решено оставить порядка 12 тыс. коек. Теперь в больницах стало больше талонов на плановые приемы врачей. Об этом в среду, 27 января, заявил губернатор региона Андрей Воробьевна совещании с главными врачами Московской области.

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Он подчеркнул, что важно сохранять качественную помощь по всем направлениям — от хирургии и кардиологии до педиатрии и родов.

Также губернатор поблагодарил медиков за труд в непростых условиях прошлого года.

«Считаю важным сказать слова благодарности за ту напряженную сложную работу, которую вы и ваши команды, все вверенные вам сотрудники делали в ушедшем 2020 году», — цитирует его телеканал «360».

В Подмосковье во время второй волны коронавируса развернули около 20 тыс. коек.

Теперь каждую неделю стационары будут возвращаться к плановой работе. До 8 февраля в отделениях планируют провести дезинфекцию, а к началу марта всех пациентов с коронавирусом будут принимать только несколько опорных стационаров — на севере, юге, западе и востоке Подмосковья. Там останется 11,8 тыс. коек.

Ранее, 25 января, Воробьев назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Московской области управляемой. Также он напомнил, что сейчас в регионе идет вакцинация жителей от COVID-19.

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