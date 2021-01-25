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Воробьев оценил ситуацию с COVID-19 в Подмосковье

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области управляемая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в понедельник, 25 января.

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«Прежде всего начнем с ситуации по COVID. Она у нас управляется, мы за прошедшую неделю выписали рекордное количество пациентов», — сказал он на заседании облправительства, транслируемого телеканалом «360».

Воробьев также напомнил, что сейчас в регионе идет вакцинация жителей от COVID-19. Он поблагодарил команду, которая развернула пункты вакцинации в удобных для граждан местах.

Как уточнила в ходе заседания министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, уже почти 50 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса.

«Суммарно Московская область получила 133 725 (дозы) вакцины от коронавируса. Привито 49 405 человек», — уточнила она.

По словам Стригунковой, в планах властей региона проводить вакцинацию от коронавируса не менее 45 тыс. человек в неделю.

За последние сутки в Подмосковье зафиксировали 1163 случая коронавируса, всего более 186,5 тыс. За всю пандемию выздоровели 146,5 тыс. пациентов и умерли 3546, пишет «Газета.ру».

Ранее, 12 января, власти Московской области отменили домашний режим для жителей старше 65 лет. При этом рекомендации по его соблюдению остались. Проездные студентов вузов и колледжей будут заблокированы по 6 февраля включительно. До этого же времени продлен удаленный формат обучения для них.

21 января Воробьев сообщал, что жители Подмосковья, сделавшие прививку от коронавируса, получат QR-коды.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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