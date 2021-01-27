Suzuki выпустит пятидверную версию внедорожника Jimny

Японская компания Suzuki выпустит удлиненную пятидверную модификацию рамного субкомпактного внедорожника Jimny. Об этом 27 января сообщает Drom.

Длина модели составит 3900 мм, а колесной базы — 2500 мм. Таким образом, относительно базовой трехдверной версии, новинка станет длиннее на 350 мм.

Удлиненную версию планируют оснащать 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач или четырехдиапазонной автоматической трансмиссией. Привод — подключаемый полный.

Ожидается, что презентация пятидверного внедорожника Suzuki Jimny состоится во второй половине 2021 года. Модель будет продаваться в Индии. О появлении автомобиля на других рынках не сообщается.

23 июля сообщалось, что с конвейера завода Magyar Suzuki (Венгрия) сошел 3,5-миллионный автомобиль.

Юбилейным стал кроссовер Suzuki Vitara белого цвета, оснащенный гибридной силовой установкой, которая состоит из литий-ионной батареи, встроенного стартер-генератора и преобразователя постоянного тока.