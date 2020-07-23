В Венгрии выпустили юбилейный автомобиль Suzuki

С конвейера завода Magyar Suzuki (Венгрия) сошел 3,5-миллионный автомобиль. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 23 июля в редакцию «Известий».

Отмечается, что юбилейным стал кроссовер Suzuki Vitara белого цвета, оснащенный гибридной силовой установкой, которая состоит из литий-ионной батареи, встроенного стартер-генератора и преобразователя постоянного тока.

Венгерский завод Magyar Suzuki основан в 1991 году. В настоящий момент предприятие производит две модели — Suzuki S-Cross и Suzuki Vitara, а также гибридные версии этих автомобилей, ориентированные на страны Европейского союза.

2 июля сообщалось, что Suzuki выпустил гибридный кроссовер Across.