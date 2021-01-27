Врач предупредил об обострении болезней из-за погодных аномалий

Смена погоды может ухудшить самочувствие людей, которые страдают рядом заболеваний. Об этом в среду, 27 января, предупредила врач-терапевт Людмила Лапа.

«Группы риска — это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт, инсульт, с бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит, ринит», — рассказала она «РИА Новости».

Специалист посоветовала людям, входящим в группу риска, внимательно следить за своим здоровьем, а во время перепадов температур больше отдыхать, принимать назначенную им терапию и не перегружать свой организм. Лапа отметила, что нужно следить за изменениями в состоянии здоровья и консультироваться с врачом.

Как объяснила терапевт, заболевания обостряются из-за реакции сосудистой системы человека на перепады температуры. У здоровых людей это проходит незаметно, а у тех, кто входит в группу риска, в этот период могут возникнуть сложности.

«В целом нужно вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, а ходить, сильно не перегружаться и одеваться по погоде, это поможет пережить этот период без осложнений», — подытожила терапевт.

Ранее, 21 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал, что россиянам нужно привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как они стали естественными последствиями глобального потепления.