Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Первый блок БелАЭС вновь подключили к сети
Общество
Массовые проверки перепланировок квартир начались в России
Экономика
Путин указал на дисбаланс на рынке жилья на фоне льготной ипотеки
Экономика
Правительство направит 4,5 млрд рублей на поддержку производителей муки и хлеба
Общество
Вильфанд рассказал о рекордном потеплении в Москве
Наука
Ученые предупредили об особой опасности штамма коронавируса из ЮАР
Интернет
Роскомнадзор поддержал введение уголовного наказания за треш-стримы
Мир
В ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Мир
ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года
Сюжет:

Вильфанд рекомендовал россиянам привыкать к аномальной погоде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителям России нужно привыкнуть к аномальным погодным явлениям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции МИЦ «Известия» 21 января.

Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Москву продолжат накрывать затяжные ливни

Он подчеркнул, что ситуация со скачками температуры от –25 до +3 градусов — это редкое и не часто встречающееся событие, а при потеплении климата происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости как зимой, так и летом.

«Нормальной» погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается» — рассказал он.

Метеоролог добавил, что необходимо привыкнуть к аномальности погодных явлений, так как они стали естественными последствиями глобального потепления.

«Увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо», — пояснил он.

Накануне Вильфанд предупредил об экстремальных перепадах температуры в европейской и северо-западной части России.

Он отметил, что в регионы возвращается тепло, однако скачок температуры окажется экстремальным — около 10 градусов.

Кроме того, в конце текущей недели ожидается резкое потепление в Москве. К субботе, 23 января, столбики термометров покажут до +1 градуса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021