Вильфанд рекомендовал россиянам привыкать к аномальной погоде

Жителям России нужно привыкнуть к аномальным погодным явлениям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции МИЦ «Известия» 21 января.

Он подчеркнул, что ситуация со скачками температуры от –25 до +3 градусов — это редкое и не часто встречающееся событие, а при потеплении климата происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости как зимой, так и летом.

«Нормальной» погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается» — рассказал он.

Метеоролог добавил, что необходимо привыкнуть к аномальности погодных явлений, так как они стали естественными последствиями глобального потепления.

«Увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо», — пояснил он.

Накануне Вильфанд предупредил об экстремальных перепадах температуры в европейской и северо-западной части России.

Он отметил, что в регионы возвращается тепло, однако скачок температуры окажется экстремальным — около 10 градусов.

Кроме того, в конце текущей недели ожидается резкое потепление в Москве. К субботе, 23 января, столбики термометров покажут до +1 градуса.