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Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 на Украине и в Крыму

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На Украине до сих пор не начали прививать жителей от коронавируса, в то время как вакцинация в Крыму уже проводится, пишет агентство Bloomberg.

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Отмечается, что благодаря содействию Москвы прививать жителей также готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики.

В публикации подчеркивается, что Украина — самая крупная из стран Европы, где еще не приступили к вакцинации от коронавируса.

«Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины. — Ред.) либо не утверждены, либо не прибыли», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, сложившаяся ситуация грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны.

Ранее в январе депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что отказ украинских властей от российской вакцины «Спутник V» говорит о том, что в стране реализуется политика геноцида населения.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что Украина получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза. Позднее, в декабре, он посетовал, что ему трудно объяснить соотечественникам причины отказа от российского препарата.

В свою очередь, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко 16 ноября призвал Зеленского закупить у России вакцину от коронавируса «Спутник V».

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