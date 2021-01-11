Украинский депутат назвал отказ от вакцины РФ геноцидом населения

Многие представители украинской власти уже защитили себя и своих близких от коронавируса при помощи вакцины, в то время как граждане страны продолжают умирать от COVID-19. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 11 января.

«Вакцину без крышевания и без помощи спецслужб завезти в страну невозможно, ведь она доставляется в специальных контейнерах с температурой -70 градусов. Я больше чем уверен, что это была спецоперация по получению вакцины для VIP-персон и власти. А параллельно ежедневно у нас от коронавируса умирает порядка 300 человек», — приводятся слова Кивы на сайте партии.

Политик подчеркнул, что отказ украинских властей от доступной российской вакцины «Спутник V» говорит о том, что в стране реализуется политика геноцида населения.

«Власти этот формат спасения украинцев не нужен. То, что Россия предоставляет эту возможность, — для них это неудобный политический вопрос. Привыкли же представлять Россию, как страну-агрессора, как врага, на которого можно списывать все неудачи и внутренние проблемы. А в этой ситуации Россия выступает спасителем», — отметил Кива.

5 января президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге на портале «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от COVID-19.

По его словам, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

На следующий день украинский президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данную информацию. Он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.

8 января украинское издание «Страна.ua» опубликовало расследование своей журналистки, которая под видом клиентки посетила одну из частных клиник Киева, где тайно делают прививки от коронавируса. В клинике девушке подтвердили, что действительно делают прививки от COVID-19. Сотрудники медучреждения уточнили, что все сделавшие прививку пациенты чувствуют себя хорошо.

Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат. В октябре украинский лидер заявлял, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза.

В свою очередь, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко 16 ноября призвал главу государства закупить у России вакцину от коронавируса «Спутник V».