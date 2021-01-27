Полиция в Иркутске задержала напавшего на девушку из-за iPhone подростка

В Иркутске полицейские задержали подростка, подозреваемого в покушении на 25-летнюю девушку при продаже смартфона. Об этом во вторник, 26 января, сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел 22 января в микрорайоне Ершовский. На улице обнаружили 25-летнюю женщину с множественными ранениями. Правоохранители установили, что потерпевшая опубликовала в сети объявление о продаже дорогостоящего смартфона iPhone. Ей позвонил потенциальный покупатель и предложил встретиться. Осмотрев товар, злоумышленник несколько раз ударил девушку ножом и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, пишет REGNUM. В течение суток была установлена личность нападавшего. Им оказался 13-летний подросток. Его задержали по месту жительства. Там же в ходе обыска были найдены вещественные доказательства.

Пострадавшая находится в больнице. По словам врачей, ей было нанесено 11 ножевых ударов. Медикам удалось спасти девушке жизнь, сейчас ей ничего не угрожает, отмечает телеканал «360».

В беседе с сайтом kp.ru потерпевшая рассказала о произошедшем.

«Этот парень делал вид, что собирается покупать телефон, а затем достал нож. Между нами завязалась борьба. Ему удалось нанести удары и порезать меня. Хорошо, что я была в пуховике. Он смягчил удар, но несмотря на это, раны всё равно глубокие. <…> Не понимаю, откуда в ребенке такая жестокость. <…> Сейчас чувствую себя лучше, уже встаю с кровати. Когда восстановлюсь, врачи пока не говорят», — рассказала девушка.

По информации следователей, подросток хотел новый iPhone, но семья отказывалась ему его покупать. Тогда школьник нашел в сети объявление о продаже гаджета. Очевидец рассказал сайту kp.ru, что один из соседей пытался догнать мальчика, но не смог.

Пресс-служба управления СК России по Иркутской области сообщила, что подростка воспитывает отец, мальчик состоит на учете у психиатра.

Прокуратура Иркутска по факту происшествия проводит проверку. По ее результатам будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

24 января сообщалось, что девушка-подросток ранила ножом в шею 17-летнюю девушку около торгового центра на востоке Москвы. По предварительным данным, между девушками произошел конфликт. Пострадавшая была госпитализирована в одну из столичных клиник.