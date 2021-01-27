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Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19

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Перенесшим коронавирусную инфекцию людям стоит повременить с интенсивными спортивными тренировками, чтобы не получить осложнений. Такой совет дал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-иммунолог Илья Кукин.

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По его словам, одна из серьезных ошибок состоит в попытке любителей фитнеса вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие люди перегружают свой организм.

«После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», — пояснил специалист.

Иммунолог уточнил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов.

«В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», — отметил врач.

Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно.

Ранее вице-президент Национального фитнес-сообщества Елена Рябинкова рассказала, что переболевшим COVID-19 людям противопоказаны физические упражнения на открытом воздухе в холодное время года.

28 ноября 2020 года врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что йоговская дыхательная гимнастика позволит перенесшим COVID-19 избавиться от последствий инфекции.

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