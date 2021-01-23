Спортивный врач рассказала об опасности тренировок для перенесших COVID-19

Переболевшим COVID-19 людям противопоказаны физические упражнения на открытом воздухе в холодное время года. Об этом в субботу, 23 января, рассказала вице-президент Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Рябинкова.

«Холодный воздух, смена температуры и влажности воздуха от сухого и теплого воздуха дома к влажному и холодному на улице блокируют, парализуют движения ворсинок эпителия «ресничек» в носоглотке и трахее, что способствует застаиванию слизи в верхних дыхательных путях и развитию осложнений от вирусной инфекции к бактериальной», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Рябинковой, и без подобного риска у перенесших болезнь достаточно возможных осложнений, таких как поражения почек или анемия.

Врач также указала, что наиболее частые осложнения — миокардиты и стресс-кардиомиопатии — способны участиться при неадекватных занятиях физическими упражнениями, а профилактика этих патологий требует дополнительного контроля работы сердца. Эксперт уточнила, что снизить такие риски возможно только под наблюдением опытного фитнес-тренера.

Среди симптомов, которые наблюдаются у более половины переболевших, вице-президент фитнес-сообщества назвала сильную слабость, головокружения, боль в суставах, кашель, сухость в горле, отсутствие аппетита и настроения.

«У людей, перенесших COVID-19, меняется активность и поведение, и тренерам важно дать пациентам не только правильные физические упражнения, сообразуясь с состоянием клиента, но и повысить настроение, задать позитивный настрой», — сказала Рябинкова.

В этих целях врач порекомендовала подбирать комплекс тренировок индивидуально в зависимости от степени тяжести перенесенной болезни. Она подчеркнула, что использование известных дыхательных систем не является ключом к выздоровлению после COVID-19 из-за опасности нарушения баланса углекислого газа в крови.

28 ноября 2020 года врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что йоговская дыхательная гимнастика позволит перенесшим COVID-19 избавиться от последствий инфекции. Специалист отметил, что у каждого индивидуальная программа реабилитации, но у многих переболевших наблюдается нарушение дыхания из-за поврежденных легких.