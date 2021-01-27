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Военные полицейские РФ обезопасили движение по трассе М-4 в Сирии

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Российские военные полицейские обезопасили движение по трассе М-4 в Сирии, которая соединяет торговые маршруты сразу трех провинций.

Долгое время передвигаться по этой трассе было опасно, потому что боевики регулярно совершали атаки на грузовые автомобили, изолируя север страны от остальной части Сирии.

Впервые за долгое время сирийским дальнобойщикам удалось доставить стройматериалы и продовольствие в отдаленные населенные пункты.

«Очень много желающих проехать по трассе от населенного пункта Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамр. Для обеспечения безопасного сопровождения гражданского населения привлекаются вновь прибывшие военнослужащие военной полиции», — рассказал командир подразделения Военной полиции ВС России в САР Артем Туковский.

В свою очередь, сирийские военные также прикладывают максимум усилий для того, чтобы обезопасить этот участок дороги.

Ранее сообщалось, что бежавшие шесть лет назад после начала боевых действий в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии бедуины вернулись в покинутые дома. Всего в поселок Эйб возвратились около 50 семей из небольшого племени таккан.

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