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Сирийские бедуины вернулись в покинутые из-за боевиков дома

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Бежавшие шесть лет назад после начала боевых действий в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии бедуины вернулись в покинутые дома. Всего в поселок Эйб возвратились около 50 семей из небольшого племени таккан.

Посредником в переговорах о переселении между общиной бедуинов и сирийскими властями выступил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Центр также обеспечил безопасность перемещения членов племени с их имуществом, сообщил представитель ЦПВС Олег Иванов.

Вернувшиеся бедуины заявили, что главное для них — наконец-то получить нормальное жилье с водоснабжением и электричеством.

Так, одна из переселившихся пар — Хасан и Джамиля — признаются, что хотя их дом пострадал в ходе боевых действий, жить в нем намного лучше, чем в пустыне.

Ранее, 13 января, сообщалось, что военнослужащие российского ЦПВС впервые провели гуманитарную акцию в крупном поселке Тей в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Жителям раздали продовольственные наборы.

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