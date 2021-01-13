Военные РФ впервые провели гуманитарную акцию в сирийском поселке Тей

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) впервые провели гуманитарную акцию в крупном поселке Тей в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом рассказал начальник группы по формированию гуманитарных грузов Виталий Реполенко.

Гуманитарная акция была проведена совместно с медицинским отрядом специального назначения. Жителям раздали продовольственные наборы, а также оказали бесплатную медицинскую помощь в поселке, в котором проживает около 10 тыс. человек.

Реполенко отметил, что в первую очередь гуманитарную помощь получили семьи, которые потеряли кормильцев в ходе войны. Всего жителям раздали 440 продовольственных наборов, в которые вошли рис, мука, молоко чай и сгущенное молоко.

Сейчас жители активно возвращаются в поселок Тей. Власти с трудом справляются с возникающими проблемами, кроме того в поселке не хватает работы. Глава администрации поселка Ахмад Абсуаляд заявил, что поэтому российская гуманитарная помощь очень важна для местных жителей.

10 января сообщалось, что российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Колонна с помощью приехала в поселок Джермес. Местным жителям раздали продукты и лекарства. Гражданам выдали более 400 наборов. Дети прошли медосмотр военных врачей.