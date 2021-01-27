Британия введет обязательный карантин в отелях для прибывающих из 30 стран

Въезжающие на территорию Великобритании пассажиры из 30 стран, относящихся к категории «повышенного риска», должны будут самоизолироваться в гостиницах. Об этом в среду, 27 января, сообщила газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным издания, официально об этом шаге будет объявлено в течение дня. Таким образом правительство намерено снизить риск попадания в страну новых и потенциально более опасных мутаций коронавируса.

В категорию «повышенного риска» вошли Бразилия и ряд других стран Южной Америки, ЮАР и граничащие с ней страны, Португалия, а также островное государство Кабо-Верде. В случае распространения новых штаммов вируса в других точках мира список будет расширяться.

В настоящий момент сообщение между многими из этих государств и Великобританией ограничено, а для тех, кто посещал их в последние десять дней, закрыт въезд на территорию королевства. Последнее ограничение не касается британских граждан, обладателей видов на жительство и долгосрочных виз. Сейчас для всех въезжающих на территорию Соединенного Королевства действует правило о самоизоляции в течение десяти дней после прибытия или пяти дней в случае сдачи повторного анализа на коронавирус.

Список гостиниц, где смогут останавливаться прибывающие из-за рубежа, будет утверждаться властями.

Новая мера обсуждалась кабмином несколько последних дней, в частности, сколько стран войдет в список. Как отмечает газета, глава МВД королевства Прити Пател и глава британского минздрава Мэтт Хэнкок настаивали на максимально жестких ограничениях и введении строгого карантина для всех въезжающих в Великобританию. Однако в итоге премьер-министр Борис Джонсон сделал выбор в пользу более мягкого варианта предлагаемых ограничений.

24 января стало известно, что президент США Джо Байден намерен ограничить въезд в страну для иностранных граждан, которые недавно были в ЮАР, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса. Данные меры вступят в силу с субботы, 30 января. Кроме того, американский лидер отменил с 25 января разрешение, выданное его предшественником Дональдом Трампом, на въезд почти для всех путешественников, не являющихся гражданами США, побывавших накануне в Бразилии, Великобритании, Ирландии и еще 26 странах Европы.

Мэр Лондона Садик Хан 8 января объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц заразившимися COVID-19. С 4 января в Англии из-за высокого количества случаев заболевания коронавирусом действует жесткий карантин.

Согласно последним данным портала Worldometer, в Великобритании зафиксировано 3,7 млн случаев COVID-19, 100,2 тыс. пациентов скончались, 1,7 млн человек выздоровели.