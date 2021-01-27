Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Великобритании поддержал договоренность России и США о ДСНВ
Общество
Вильфанд обещал небольшое похолодание в европейской части России
Экономика
Американский экономист спрогнозировал обвал доллара
Мир
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
Мир
Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна
Экономика
Авиакомпании предложили обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах
Экономика
Ресторанам и отелям могут понизить НДС
Экономика
У Мосбиржи возникли вопросы о торгах сахаром по рыночным ценам
Мир
Суд Техаса приостановил решение Байдена о прекращении депортации мигрантов
Сюжет:

Британия введет обязательный карантин в отелях для прибывающих из 30 стран

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Въезжающие на территорию Великобритании пассажиры из 30 стран, относящихся к категории «повышенного риска», должны будут самоизолироваться в гостиницах. Об этом в среду, 27 января, сообщила газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны
Причина — медленный темп вакцинации и быстрое расползание новых штаммов вируса

По данным издания, официально об этом шаге будет объявлено в течение дня. Таким образом правительство намерено снизить риск попадания в страну новых и потенциально более опасных мутаций коронавируса.

В категорию «повышенного риска» вошли Бразилия и ряд других стран Южной Америки, ЮАР и граничащие с ней страны, Португалия, а также островное государство Кабо-Верде. В случае распространения новых штаммов вируса в других точках мира список будет расширяться.

В настоящий момент сообщение между многими из этих государств и Великобританией ограничено, а для тех, кто посещал их в последние десять дней, закрыт въезд на территорию королевства. Последнее ограничение не касается британских граждан, обладателей видов на жительство и долгосрочных виз. Сейчас для всех въезжающих на территорию Соединенного Королевства действует правило о самоизоляции в течение десяти дней после прибытия или пяти дней в случае сдачи повторного анализа на коронавирус.

Список гостиниц, где смогут останавливаться прибывающие из-за рубежа, будет утверждаться властями.

Новая мера обсуждалась кабмином несколько последних дней, в частности, сколько стран войдет в список. Как отмечает газета, глава МВД королевства Прити Пател и глава британского минздрава Мэтт Хэнкок настаивали на максимально жестких ограничениях и введении строгого карантина для всех въезжающих в Великобританию. Однако в итоге премьер-министр Борис Джонсон сделал выбор в пользу более мягкого варианта предлагаемых ограничений.

24 января стало известно, что президент США Джо Байден намерен ограничить въезд в страну для иностранных граждан, которые недавно были в ЮАР, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса. Данные меры вступят в силу с субботы, 30 января. Кроме того, американский лидер отменил с 25 января разрешение, выданное его предшественником Дональдом Трампом, на въезд почти для всех путешественников, не являющихся гражданами США, побывавших накануне в Бразилии, Великобритании, Ирландии и еще 26 странах Европы.

Мэр Лондона Садик Хан 8 января объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц заразившимися COVID-19. С 4 января в Англии из-за высокого количества случаев заболевания коронавирусом действует жесткий карантин.

Согласно последним данным портала Worldometer, в Великобритании зафиксировано 3,7 млн случаев COVID-19, 100,2 тыс. пациентов скончались, 1,7 млн человек выздоровели.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021