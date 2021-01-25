Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минздрав РФ оценил уровень заболеваемости COVID-19 среди беременных
Мир
В Дании возобновили строительство «Северного потока – 2»
Мир
Президент Польши выступил за санкции против России и «Газпрома»
Общество
Назван аномально холодный регион в европейской части России
Мир
Израиль приостановит авиасообщение с другими странами до конца января
Общество
Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день зимы
Политика
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Мир
Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»
Общество
Максакова тайно вернулась в Россию
Сюжет:

Байден может запретить въезд в США из ЮАР и Британии из-за COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден намерен ограничить въезд в страну для иностранных граждан, которые недавно были в ЮАР, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса, сообщает 24 января Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

Штаммы X: в РФ создают ПЦР-тест для выявления мутантных коронавирусов
Диагностическая система Роспотребнадзора распознает сразу два гена SARS-CoV-2, что снизит вероятность ложноотрицательных результатов

Отмечается, что данные меры вступят в силу с субботы, 30 января.

Кроме того, американский лидер отменяет с понедельника, 25 января, разрешение, выданное его предшественником Дональдом Трампом, на въезд почти для всех путешественников, не являющихся гражданами США, побывавших накануне в Бразилии, Великобритании, Ирландии и еще 26 странах Европы.

По словам собеседников агентства, власти Соединенных Штатов опасаются, что вакцины от коронавируса могут быть бессильны против новых вариаций инфекции.

Об обнаружении в ЮАР новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

Неделей ранее глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране нового варианта коронавирусной инфекции. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили уже в 22 странах Европы.

С начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах коронавирусом заразились более 25 млн человек, отмечает «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021