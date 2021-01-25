Байден может запретить въезд в США из ЮАР и Британии из-за COVID-19

Президент США Джо Байден намерен ограничить въезд в страну для иностранных граждан, которые недавно были в ЮАР, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса, сообщает 24 января Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

Отмечается, что данные меры вступят в силу с субботы, 30 января.

Кроме того, американский лидер отменяет с понедельника, 25 января, разрешение, выданное его предшественником Дональдом Трампом, на въезд почти для всех путешественников, не являющихся гражданами США, побывавших накануне в Бразилии, Великобритании, Ирландии и еще 26 странах Европы.

По словам собеседников агентства, власти Соединенных Штатов опасаются, что вакцины от коронавируса могут быть бессильны против новых вариаций инфекции.

Об обнаружении в ЮАР новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

Неделей ранее глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране нового варианта коронавирусной инфекции. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили уже в 22 странах Европы.

С начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах коронавирусом заразились более 25 млн человек, отмечает «Газета.ру».