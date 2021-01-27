Американский экономист спрогнозировал обвал доллара

Американский экономист, бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч заявил, что курс доллара значительно снизится к концу 2021 года. Свое мнение он высказал в статье, опубликованной агентством Bloomberg.

Экономист утверждает, что при неблагополучном раскладе американская валюта может подешеветь на 35%.

По его словам, обвалу американской валюты способствуют три фактора: резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе США; укрепление евро; нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление доллара.

Также Роуч отметил, что положение доллара осложняется пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии. Нынешние условия, как отмечает экономист, вынуждают администрацию США предложить еще один значительный пакет экономической помощи.

«Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений», — подчеркнул экономист.

Ранее, 22 января, президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, вызванный пандемией коронавируса, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры. В тот же день глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз заявил, что власти США должны принять неотложные меры стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19, иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы».