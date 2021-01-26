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Госдума вводит налоговый вычет за спорт

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Государственная дума во вторник, 26 января, приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение нового социального вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

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Согласно тексту сопроводительной записки к документу, проект предполагает предоставление налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказания ему физкультурно-оздоровительных услуг профильными организациями, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

Авторы проекта уверены, что его реализация поспособствует сохранению и укреплению здоровья граждан.

Президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина, комментируя «Известиям» эту инициативу, выразила уверенность, что законопроект поможет создать длительный приток клиентов в фитнес-клубы.

Она подчеркнула, что данная мера позволит одному россиянину при максимальной сумме 120 тыс. рублей сэкономить в год более 15 тыс. рублей.

При этом помимо проекта о новом социальном вычете Госдума во вторник приняла законопроект, определяющий само понятие «физкультурно-оздоровительные услуги», а также документ, упрощающий получение имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет «Газета.ру».

В этот же день замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что в ведомстве прорабатывают возможность получения родителями налогового вычета за оплату занятий детей спортом.

Установление налогового вычета по НДФЛ для россиян, занимающихся физкультурой и спортом, правительство станы одобрило в конце октября прошлого года.

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