Эксперты оценили объем оттока средств после запуска цифрового рубля

Запуск цифровой валюты в РФ может привлечь до 10 трлн рублей, отток ликвидности может достичь 43%. Об этом «Известиям» сообщил доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко.

«Из всех денег, хранящихся в коммерческих банках, часть средств лежит в виде остатков на счетах. Активно обращается около 10 трлн рублей. Именно эта сумма может быстро перетечь в новую форму валюты, которая позволит владельцам средств сэкономить на каждодневных расчетах», — отметил он.

По его словам, в настоящее время осуществление перевода между банками в 10 раз выгоднее ставок, предложенных коммерческими банками. При открытии кошельков для цифровых рублей напрямую в ЦБ комиссии для физических и юридических лиц станут более доступными.

Это, как подчеркнул Домащенко, приведет к росту рисков ликвидности. Чтобы привлекать клиентов, банкам нужно будет увеличивать ставки по вкладам и текущим счетам и запускать короткие депозиты.

Чтобы компенсировать отток и продолжать кредитования в текущих объемах, нужно будет привлекать новые средства на платой основе, в частности, кредиты от Центробанка, предупредил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

«Общая стоимость привлечения денег увеличится, а значит, сократятся возможности кредитования. Тогда в России могут вырасти ставки по займам гражданам и бизнесу на 0,1–0,3 п.п. в зависимости от бизнес-модели банка», — подчеркнул Войлуков.

При этом в первый год после внедрения цифровой валюты объем оттока средств не будет критичным ввиду постепенной адаптации. Так, в банке «Восточный» заявили, что поначалу туда переведут максимум 10% объема банковских счетов до востребования (около 1 трлн рублей).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без купюр: цифровой рубль может повысить ставки по кредитам и вкладам