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Российских военных вооружат новейшими ЗРК «Бук-М3» и «Бук-М2»

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В Южном военном округе появится бригада, вооруженная новейшими зенитными ракетными комплексами «Бук-М3» и «Бук-М2». Соединение включат в состав одной из общевойсковых армий, размещенных на юге страны, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Ранее части войсковой ПВО старались укомплектовывать одним типом техники.

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«Такие зенитно-ракетные бригады по планам должны быть в каждой армии, но мощности промышленности не позволяют мгновенно всех перевооружить», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, в бригаду помимо ЗРК входят машины управления, материально-технического обеспечения, ремонтные и т.д.

Как он добавил, при поступлении новых комплексов подивизионно допускается вариант, когда бригада будет иметь смешанный состав: часть подразделений на «Бук-М3», а остальные — на «Бук-М2».

По словам гендиректора НИИП имени Тихомирова, где разработали «Бук-М3», аналогов ему среди мобильных ЗРК средней дальности в мире не существует. Дивизион модернизированных «Буков» может одновременно стрелять по 36 объектам. Предыдущие варианты имели лишь четыре ракеты, готовые к старту.

Ракеты для них тоже прошли модернизацию. Специально для «Бук-М3» разработали новую версию 9М317М. Но главным достоинством считается высокая автоматизация комплекса.

Кроме «Бук-М3» для сухопутных войск сейчас разрабатываются и другие модернизированные образцы техники ПВО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Буковая» аллея: на юге страны формируют новую зенитную бригаду

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