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Российские конькобежцы выступят на ЧМ без названия команды на комбинезонах

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Сборная России по конькобежному спорту выступит на чемпионате мира в комбинезонах без указания альтернативного названия команды. Об этом во вторник, 26 января, заявила ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

Сливайте WADA: CAS вдвое сократил санкции российскому спорту
Но в ближайшие два года наши атлеты не смогут выступать под своим флагом

Из-за санкций против российского спорта спортсмены из РФ не могут использовать символику страны на форме, в связи с этим предусмотрено альтернативное название для команд.

«Решение CAS было в декабре, рекомендации давались разными федерациями в разные сроки. Мы отдали комбинезоны в производство без нанесения названия команды», ― сказала она агентству.

По ее словам, после выяснения четких требований СКР связался с производителями для того, чтобы уточнить, возможно ли за короткое время нанести на комбинезоны название команды в соответствии с этими требованиями, но, как оказалось, это нереализуемо из-за технологии нанесения.

Как рассказала Барышева, российские конькобежцы и шорт-трекисты могут выступить на чемпионатах мира как команды Союза конькобежцев России (RSU. ― Ред.). Это обозначение может появиться в официальных протоколах.

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет в городе Херенвен в Нидерландах с 11 по 14 февраля.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Таким образом, CAS сократил сроки санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, но не отменил их окончательно.

В Совете Федерации данное решение сочли политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.

В декабре 2019 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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