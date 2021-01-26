Госдума одобрила в первом чтении новый порядок выплат больничных

Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС). Об этом во вторник, 26 января, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что с 1 января 2021 года такой порядок уже был введен постановлением российского правительства и теперь его предлагается зафиксировать нормами федерального закона.

В ГД уточнили, что основанием для выплат по больничному является листок нетрудоспособности в форме электронного документа. При этом первые три дня больничного по-прежнему оплачиваются работодателем.

«С 1 января 2022 года отдельного заявления на оплату больничного не потребуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности», — заявил в пресс-службе.

О том, что правительство России внесло в Государственную думу проект закона о начислении гражданам больничных и пособий по материнству напрямую из ФСС, стало известно в конце ноября прошлого года.

Документ предусматривает минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения. Законопроект также закрепляет процесс назначения и выплаты обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами.

Кроме того, проект определяет порядок взаимодействия страховщика, страхователей и застрахованных лиц при назначении страхового обеспечения.

14 декабря в стране вступили в силу новые правила оформления больничного листа. Теперь его можно оформить в электронном виде или дистанционно, а больничный по уходу за ребенком не ограничивается по срокам, в то время как его оплачиваемый период составит максимум 15 дней.