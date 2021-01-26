Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Медведев назвал личной потерей смерть Приходько
Культура
Объявлены лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Общество
Ученые назвали три симптома перенесенного коронавируса
Мир
МИД сообщил о заинтересованности США в сотрудничестве в киберсфере
Общество
Умер бывший главный санитарный врач России Беляев
Мир
Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки
Мир
Премьер Белоруссии допустил преодоление спада в торговле с РФ в 2021 году
Общество
Стали известны подробности гибели солистки группы «Восток»
Общество
Три станции метро построят в Москве до конца года

Госдума одобрила в первом чтении новый порядок выплат больничных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС). Об этом во вторник, 26 января, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Проверка на прочность: россиянам перевели соцвыплаты в рекордные сроки
Как банкам удалось перестроиться во время пандемии и оказать помощь гражданам

Отмечается, что с 1 января 2021 года такой порядок уже был введен постановлением российского правительства и теперь его предлагается зафиксировать нормами федерального закона.

В ГД уточнили, что основанием для выплат по больничному является листок нетрудоспособности в форме электронного документа. При этом первые три дня больничного по-прежнему оплачиваются работодателем.

«С 1 января 2022 года отдельного заявления на оплату больничного не потребуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности», — заявил в пресс-службе.

О том, что правительство России внесло в Государственную думу проект закона о начислении гражданам больничных и пособий по материнству напрямую из ФСС, стало известно в конце ноября прошлого года.

Документ предусматривает минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения. Законопроект также закрепляет процесс назначения и выплаты обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами.

Кроме того, проект определяет порядок взаимодействия страховщика, страхователей и застрахованных лиц при назначении страхового обеспечения.

14 декабря в стране вступили в силу новые правила оформления больничного листа. Теперь его можно оформить в электронном виде или дистанционно, а больничный по уходу за ребенком не ограничивается по срокам, в то время как его оплачиваемый период составит максимум 15 дней.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021