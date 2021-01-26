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Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от коронавируса

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал срок выхода третьей вакцины от коронавируса. По его словам, препарат появится в гражданском доступе в ближайший месяц. Об этом чиновник сообщил 26 января.

Как рассказал Мишустин, Министерство здравоохранения уже получило документы для регистрации третьей вакцины, разработанной российскими учеными Центра Чумакова.

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«В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей от коронавируса», — сказал премьер.

Мишустин также потребовал сделать всё возможное, чтобы людям не приходилось долго ожидать возможности сделать прививку. Премьер-министр считает важным организовать процесс вакцинации: сделать ее удобной и быстрой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также продолжает настаивать, что вакцинация — это главный этап преодоления эпидемического процесса коронавирусной инфекции. В первую очередь, по словам врача, нужно привить людей старше 60 лет, страдающих от хронических заболеваний, а также тех, кто по долгу службы чаще других встречается с COVID-19.

Первая российская вакцина под названием «Спутник V» была разработана в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. В августе 2020 года препарат был зарегистрирован. Его итоговая эффективность достигает более 91%.

Второй препарат под названием «ЭпиВакКорона» был зарегистрирован осенью 2020 года. Его разработали в научном центре «Вектор». Лекарство характеризуется высоким уровнем безопасности.

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