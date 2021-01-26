Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал срок выхода третьей вакцины от коронавируса. По его словам, препарат появится в гражданском доступе в ближайший месяц. Об этом чиновник сообщил 26 января.

Как рассказал Мишустин, Министерство здравоохранения уже получило документы для регистрации третьей вакцины, разработанной российскими учеными Центра Чумакова.

«В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей от коронавируса», — сказал премьер.

Мишустин также потребовал сделать всё возможное, чтобы людям не приходилось долго ожидать возможности сделать прививку. Премьер-министр считает важным организовать процесс вакцинации: сделать ее удобной и быстрой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также продолжает настаивать, что вакцинация — это главный этап преодоления эпидемического процесса коронавирусной инфекции. В первую очередь, по словам врача, нужно привить людей старше 60 лет, страдающих от хронических заболеваний, а также тех, кто по долгу службы чаще других встречается с COVID-19.

Первая российская вакцина под названием «Спутник V» была разработана в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. В августе 2020 года препарат был зарегистрирован. Его итоговая эффективность достигает более 91%.

Второй препарат под названием «ЭпиВакКорона» был зарегистрирован осенью 2020 года. Его разработали в научном центре «Вектор». Лекарство характеризуется высоким уровнем безопасности.

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