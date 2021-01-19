Данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» озвучат в феврале

Данные об эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» будут озвучены в феврале 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 19 января.

«Результаты эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» будут озвучены в феврале. Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности», — отметил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, слова которого приводятся в заявлении.

Он подчеркнул, что иммунологическая эффективность — это выработка специфических антител у привитых. В свою очередь профилактическая эффективность — это защита привитых от заболевания. Ее исследования, как заявил Максютов, продолжаются в ходе пострегистрационных клинических испытаний, и данные будут озвучены в феврале.

По его словам, по итогам первой и второй фаз клинических испытаний «ЭпиВакКороны» выработка специфических антител произошла у всех добровольцев. Таким образом, эффективность «ЭпиВакКороны», согласно полученным на текущий момент данным, составила 100%.

Накануне стало известно, что противопоказанием для вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» являются тяжелые формы аллергических реакций.

Кроме того, 18 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что масштабное производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнется с февраля 2021 года.

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