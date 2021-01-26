Попова заявила об иммунитете к «британскому» штамму у переболевших коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у тех, кто переболел коронавирусом, есть иммунитет к «британскому» штамму инфекции. Об этом она рассказала 26 января на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

«Мы продолжаем исследование вируса, который мы выделили в нашем научном центре «Вектор». Могу сказать, что на сегодняшний день программа реализуется по графику в полном объеме, но уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается, и очень эффективен, и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации», — рассказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что в 22 регионах России заболеваемость коронавирусной инфекцией начала снижаться. При этом в трех регионах заболеваемость по-прежнему растет: в Еврейской автономной области, в Костромской и Смоленских областях. 60 регионов РФ, по словам Поповой, находятся в стадии стабилизации.

«По эпидситуации — в январе она остается стабильной. И стабилизация продолжается. Мы регистрируем снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев», — добавила Анна Попова.

По ее словам, несмотря на стабилизацию ситуации, гражданам РФ не стоит забывать о мерах профилактики. Глава Роспотребнадзора еще раз напомнила о необходимости носить маски и перчатки, соблюдать гигиену и социальную дистанцию.

«Вакцинация — главный этап преодоления эпидемического процесса коронавирусной инфекции, и очень важно сегодня привить тех, кто в первую очередь нуждается: это люди старше 60 лет, люди с хронической патологией, люди, которые меньше всего по долгу своей работы встречались с коронавирусом, работники промышленных предприятий», — добавила врач.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

По данным Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) на 20 января, британский штамм коронавирусной инфекции распространился на территории уже 60 государств.

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