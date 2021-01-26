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Эксперт прокомментировала законопроект о налоговом вычете на спорт

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Законопроект о новом социальном вычете на спорт поспособствует дополнительному притоку клиентов в фитнес-клубы, рассказала «Известиям» президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина 26 января.

Ранее в этот день нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.

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«Налоговый вычет — беспрецедентный исторический факт в отечественной практике поддержки правительством РФ фитнес-индустрии. Это хорошая мотивация для россиян к систематическим физкультурно-оздоровительным занятиям», — сказала Елена Силина.

Социальный вычет на спорт будет иметь весомое значение для клиентов фитнес-клубов, поскольку они, как правило, покупают не только клубную годовую карту, а в том числе пользуются индивидуальными занятиями с квалифицированным фитнес-специалистом, отметила президент Национального фитнес-сообщества.

«Данная мера позволит одному человеку в год экономить от максимальной суммы в 120 тыс. рублей 15 600 рублей, а если занимается семья, то сумма вычета возрастает пропорционально расходам, и получается существенная экономия для семейного бюджета — почти 47 тыс. рублей для тех, кто занимается втроем», — подчеркнула Силина.

По ее данным, Министерство спорта РФ начнет формировать списки физкультурно-оздоровительных учреждений в соответствии с принятым законопроектом после его окончательного принятия.

Помимо документа о новом социальном вычете Госдума сегодня приняла законопроект, определяющий само понятие «физкультурно-оздоровительные услуги».

Без законодательного закрепления этого понятия органы исполнительной власти не смогут принять нормативную базу, определяющую, какие расходы подпадают под социальный налоговый вычет, а какие нет, заключила президент Национального фитнес-сообщества.

Между тем Минфин ко второму чтению проработает вопрос о наделении родителей правами на налоговый вычет за затраты на занятия детей спортом. Об этом 26 января заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

31 октября сообщалось, что правительство России одобрило установление налогового вычета по НДФЛ для россиян, занимающихся физкультурой и спортом.

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