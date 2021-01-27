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Аналитики перечислили популярные туристические направления в 2020 году

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Аналитики рассказали об изменениях популярности туристических направлений у россиян. Данные исследования специалистов «Яндекса» появились в распоряжении «Известий».

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Для сравнения предпочтений туристов были использованы данные поисковых запросов за 2020 и 2019 годы и информация сервиса «Яндекс.Путешествия» о популярности гостиниц разных городов и курортов.

«В целом интерес к туризму в прошлом году заметно снизился: доля запросов про путешествия в общем потоке запросов к поиску «Яндекса» упала на 38%», — отметили эксперты.

При этом наблюдался рост востребованности внутренних направлений, доля запросов на них выросла до 70% на фоне ситуации с пандемией коронавируса, в период которой многие зарубежные государства закрыли свои границы.

Больше всего пользовались спросом такие курорты РФ, как Сочи, которым в 2020 году интересовались на 40% больше, чем в 2019-м, и Крым (Алушта, Ялта, Феодосия, Евпатория). Кроме того, граждане выбирали для путешествий Калининград, Геленджик и Кисловодск.

Одним из ведущих зарубежных направлений осталась Турция, несмотря на снижение числа туристических запросов в четыре раза. Также выбор путешественников падал на Танзанию, которая одной из первых открылась для россиян.

Накануне, 25 января, стало известно, что Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Индии, Катара и Вьетнама. Граждане перечисленных стран и те, кто имеет там вид на жительство, могут пересечь границу РФ через воздушные пункты пропуска.

Кроме того, россияне получают возможность путешествовать в любую из четырех указанных стран.

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