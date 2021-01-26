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Бывший помощник Ельцина отреагировал на смерть Сергея Приходько

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Бывший помощник и пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина, а также экс-помощник главы государства Владимира Путина Сергей Ястржембский поделился во вторник, 26 января, воспоминаниями о бывшем вице-премьере РФ Сергее Приходько, который скончался на 65-м году жизни.

«О нем могу сказать, что это был очень талантливый дипломат с прекрасной профессиональной подготовкой, человек очень сдержанный, с очень специфическим чувством юмора. Блестящий организатор, не случайно он руководил аппаратом правительства РФ. Конечно, это очень горькое известие, большая потеря, хотя мы в общем-то были в курсе, что он давно и тяжело болел», — сказал Ястржембский в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Ястржембского, в течение жизни он очень тесно общался с Приходько. Они оба окончили МГИМО, работали в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ на словацком и чешском направлениях. Также дипломат рассказал, что они встречались в Праге, когда Приходько работал в посольстве СССР. Оба несколько лет работали в администрации президента РФ при Ельцине и при Путине.

Приходько долгое время болел боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

До 1997 года работал в структуре российского МИДа. В 1997–1998 годах был помощником президента России по РСМД.

Позже работал на постах в том числе замруководителя администрации президента РФ, начальника управления президента по внешней гарантии, помощника российского лидера.

Занимал должности вице-премьера — руководил аппаратом правительства, являлся председателем совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Замглавы аппарата правительства Приходько стал в мае 2018 года при тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве.

В январе 2020 года председатель кабмина Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником, передает НСН.

Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье Приходько.

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