Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Скончался бывший вице-премьер, экс-руководитель аппарата российского правительства Сергей Приходько, сообщили 26 января в пресс-службе кабмина.

Приходько долгое время болел боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига, сообщали его близкие. Политику было 64 года.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

До 1997 года работал в структуре российского МИДа. В 1997–1998 годах был помощником президента России по РСМД.

Позже работал на постах в том числе замруководителя администрации президента РФ, начальника управления президента по внешней гарантии, помощника российского лидера.

Занимал должности вице-премьера — руководил аппаратом правительства, являлся председателем совета директоров агентства ипотечного жилищного кредитования.

Замглавы аппарата правительства Приходько стал в мае 2018 года при тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве.

В январе 2020 года председатель кабмина Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.