Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько
Скончался бывший вице-премьер, экс-руководитель аппарата российского правительства Сергей Приходько, сообщили 26 января в пресс-службе кабмина.
Приходько долгое время болел боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига, сообщали его близкие. Политику было 64 года.
Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
До 1997 года работал в структуре российского МИДа. В 1997–1998 годах был помощником президента России по РСМД.
Позже работал на постах в том числе замруководителя администрации президента РФ, начальника управления президента по внешней гарантии, помощника российского лидера.
Занимал должности вице-премьера — руководил аппаратом правительства, являлся председателем совета директоров агентства ипотечного жилищного кредитования.
Замглавы аппарата правительства Приходько стал в мае 2018 года при тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве.
В январе 2020 года председатель кабмина Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.