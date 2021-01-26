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Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

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Скончался бывший вице-премьер, экс-руководитель аппарата российского правительства Сергей Приходько, сообщили 26 января в пресс-службе кабмина.

Приходько долгое время болел боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига, сообщали его близкие. Политику было 64 года.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

До 1997 года работал в структуре российского МИДа. В 1997–1998 годах был помощником президента России по РСМД.

Позже работал на постах в том числе замруководителя администрации президента РФ, начальника управления президента по внешней гарантии, помощника российского лидера.

Занимал должности вице-премьера — руководил аппаратом правительства, являлся председателем совета директоров агентства ипотечного жилищного кредитования.

Замглавы аппарата правительства Приходько стал в мае 2018 года при тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве.

В январе 2020 года председатель кабмина Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

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