Мишустин назначил своим помощником Приходько

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько, ранее занимавшего должность первого замглавы аппарата правительства. Соответствующее распоряжение, подписанное главой кабмина, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 29 января.

Приходько окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО). До 1997 года работал в структуре российского МИДа. В 1997–1998 годах был помощником президента России по РСМД. Позже работал на постах в том числе замруководителя администрации президента России, начальника управления президента по внешней гарантии, помощника российского лидера. Работал на должности вице-премьера — руководил аппаратом правительства, являлся председателем совета директоров агентства ипотечного жилищного кредитования. Замглавы аппарата правительства Приходько стал в мае 2018 года при тогдашнем премьере Дмитрии Медведеве.

Ранее в среду правительство утвердило распределение обязанностей между заместителями премьер-министра. Так, первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, финансы, внешнюю торговлю и противодействие санкциям.

Дмитрий Григоренко — бюджет, налоговую и торговую политику, оборот алкоголя. Также он проконтролирует реализацию нацпроектов.

Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости.

Юрий Борисов теперь отвечает за государственную политику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечение национальной обороны и правоохранительной деятельности, гособоронзаказ.

Татьяна Голикова займется соцполитикой, в том числе демографией, миграцией, пенсиями и наукой.

В зоне ответственности Алексея Оверчука — международные отношения и интеграция в ЕАЭС.

Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.

Марат Хуснуллин — жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги, развитие регионов и муниципалитетов, Республику Крым и Калининград.

Дмитрий Чернышенко займется цифровой экономикой и инновациями, связью и СМИ, вопросами культуры, туризма и спорта.