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Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера Приходько

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Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью бывшего вице-премьера, экс-руководителя аппарата российского правительства Сергея Приходько. Об этом во вторник, 26 января, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует в связи с этой утратой, он направил телеграмму с соболезнованиями семье Приходько», — сказал Песков.

Сергей Приходько скончался 26 января в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.

Он окончил Московский государственный институт международных отношений, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. До 1997 года он работал в структуре российского МИДа. В 1997–1998 годах был помощником президента России по РСМД.

В январе 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

Как отмечал президент фонда общественных связей «Петербургская политика» Михаил Виноградов, Приходько был «симметричен» эпохе и стал одним из ее символов. По его мнению, карьеру политика можно назвать одним из образцов успешных карьер.

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