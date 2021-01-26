Мужчина ранил ножом несколько человек во Франкфурте-на-Майне

В немецком городе Франкфурт-на-Майне (федеральная земля Гессен) неизвестный мужчина с ножом ранил нескольких человек. Об этом во вторник, 26 января, сообщает местная полиция в своем Twitter.

«Поступили сообщения о человеке, который ранил нескольких прохожих», — говорится в сообщении.

Полицейские подчеркнули, что нападавший был быстро задержан. Угрозы для населения нет, отметили правоохранители.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В свою очередь издание Frankfurter Allgemeine Zeitung уточняет, что нападение произошло рядом с Центральным вокзалом, где наблюдается неблагоприятная криминогенная обстановка. По данным издания, атаковавший людей мужчина был под воздействием наркотиков.

Отмечается, что всего были ранены три человека, один из них получил серьезные ранения. Все они госпитализированы.

17 января были перекрыты терминал № 1 аэропорта Франкфурта и железнодорожный вокзал из-за мужчины, выкрикнувшего «Аллах акбар». Как стало известно, 38-летний гражданин Словении был остановлен патрулем из-за отсутствия защитной маски. Он повел себя агрессивно и стал угрожать, что всех убьет, а также предпринял попытку бегства, при этом бросив свой чемодан. В итоге его задержали, а сектор терминала аэропорта был перекрыт из-за его сумки, в которой в ходе досмотра ничего опасного не обнаружили.

Одновременно с данным инцидентом в полицию поступил сигнал о том, что на территории терминала № 1 может находиться вооруженный человек, после чего были дополнительно перекрыты другие части терминала, в том числе и региональный железнодорожный вокзал. В операции приняли участие около 100 сотрудников федеральной и земельной полиции, а также таможни аэропорта. Позднее перекрытие было снято, никакого вооруженного мужчины на территории аэропорта обнаружено не было.