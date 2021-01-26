Мурашко назвал удачным опыт интернет-продаж безрецептурных лекарств

Внедрение опыта продажи безрецептурных лекарств онлайн в России прошло удачно. Об этом во вторник, 26 января, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Этот опыт в 2020 году получился удачным, и по результатам 2020 года принято решение о продлении функционирования дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов», — отметил глава Минздрава в ходе социального онлайн-форума «Единой России».

По словам Мурашко, данное направление рационально, оно позволяет обеспечить безопасность граждан, которые покупают препараты дистанционно.

В начале ноября 2020 года сообщалось, что право на дистанционную торговлю лекарствами получили более 240 российских аптек, при этом в регионах запланированы пилотные проекты.

Уточнялось, что в аптеках отработают технические и организационные моменты. При дистанционной продаже нужен электронный рецепт. Законопроект был подписан президентом в апреле 2020 года.

В октябре министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что Минпромторг и Минздрав России в целом поддерживают формат продажи в интернете рецептурных лекарств, но все упирается в маркировку. Для налаживания ситуации необходимо внедрить систему подходов по маркировке, что будет способствовать единому лекарственному рынку.

В настоящее время в РФ действует закон, который разрешает дистанционную продажу рецептурных лекарств на период чрезвычайной ситуации и эпидемий. Согласно документу, реализовать такие препараты для медицинского применения в рознице могут аптеки, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение федерального органа исполнительной власти, занимающегося контролем и надзором в сфере здравоохранения.