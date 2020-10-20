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Мантуров оценил идею продажи в интернете рецептурных лекарств

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Минпромторг и Минздрав России в целом поддерживают формат продажи в интернете рецептурных лекарств, но все упирается в маркировку. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24» во вторник, 20 октября.

«Вопрос, связанный с онлайн-торговлей лекарственными препаратами рецептурными, это тоже связано с тем, что и Минздрав. И мы поддерживаем в целом переход на формат продажи через интернет-магазины по рецептурным препаратам... Все упирается в маркировку», — сказал он.

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Министр считает, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нужна общая прослеживаемость движения лекарств.

«Мы должны видеть все процессы, все цепочки, тогда нужно будет принять окончательное решение в части онлайн-торговли по рецептурным препаратам. Поэтому основная задача сегодня стоит на нашем евразийском экономическом пространстве — это внедрить единую систему подходов по маркировке. Это будет способствовать единому лекарственному рынку», — отметил Мантуров.

С 1 июля правительство России обязало производителей лекарств маркировать продукцию.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает дистанционную продажу рецептурных лекарств на период чрезвычайной ситуации и эпидемий. Согласно документу, реализовать такие препараты для медицинского применения в рознице могут аптеки, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение федерального органа исполнительной власти, занимающегося контролем и надзором в сфере здравоохранения.

В феврале Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Госдуме разрешить продажу рецептурных лекарств в интернете. В ассоциации подчеркнули, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» предполагается создание системы электронных рецептов.

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