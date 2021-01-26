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Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

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Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, заявил во вторник, 26 января, премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова, это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса», — сказал премьер.

Он также потребовал сделать всё, чтобы гражданам не приходилось долго ожидать возможности получить прививку.

«Важно так организовать процесс [массовой вакцинации], чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать», — распорядился Мишустин.

21 января стало известно, что третья российская вакцина — от Центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте. Вакцина после первого укола показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса носит название «Спутник V». Она была разработана центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе изученных векторов аденовируса человека. Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Эффективность вакцины составляет более 90%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Второй отечественной вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Препарат зарегистрировали в октябре 2020 года. Он характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.​​​​​​

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