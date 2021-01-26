Стакан парного: молочный комплекс в КЧР вышел на полную мощность

Животноводческий комплекс по выращиванию фуражных коров в Карачаево-Черкесии вышел на полную мощность. В 2020 году производители получили 9 тыс. т молока — на треть больше, чем планировали. Работы на комплексе еще не закончились, предстоит построить дополнительные сооружения: еще один телятник и коровник, силосные ямы, навесы для сена, насосные станции и другое. Почему предприятие важно для КЧР и как оно появилось — в материале «Известий».

Полный цикл

Животноводческий комплекс в ауле Старо-Кувинск в 45 км от Черкесска появился в 2018 году. Проект фирмы «Рея» начался с закупки 915 племенных коров из Дании. За два года количество животных увеличилось в 2,5 раза, а объем молока достиг 9 тыс. т. Компания приобрела более тысячи коров голштинской породы — одной из самых производительных. В российском климате они дают от 4 тыс. до 7 тыс. л молока в год жирностью 3,8–3,9%.

Предприятие — одно из звеньев цепи компаний, которые обеспечивают полный цикл производства молочной продукции. Он начинается с кормовой базы «Новый путь», занимающейся выращиванием зерновых и масличных культур и заканчивается переработкой молока «Фирмой Сатурн».

Глава КЧР Рашид Темрезов подчеркнул, что поддержка мясомолочного животноводства — одно из приоритетных направлений работы правительства республики.

— Предприятие еще в развитии, сегодня занимается и мелиоративным хозяйством, создает свою кормовую базу. Один факт, что создано почти 100 рабочих мест со среднемесячной заработной платой 32 тыс. рублей, пошли налоговые поступления в субъект, но при этом и Минсельхоз России, и правительство КЧР оказывают поддержку в виде субсидирования, — отметил Темрезов.

В пресс-службе республики пояснили, что проект получил льготный инвестиционный кредит на сумму 300 млн рублей в 2018 году, кроме того, фирме возместили часть затрат на приобретение скота, а в 2019–2020 годах выдали субсидии на реализованное молоко.

В своем Instagram глава республики добавил, что в комплексе применяются современные технологии: после рождения теленок попадает в «ясли», затем переходит в «детский сад» и потом переводится во «взрослый» корпус

— Вскоре хозяйство получит статус племенного и сможет реализовывать племенных животных для выращивания высокопроизводительных коров уже на частных подворьях. […] Сегодня на территории КЧР реализуется несколько таких проектов в сфере животноводства, разных с точки зрения объемов, специфики. Но каждый из них для нас важен, потому что сама отрасль животноводства, как и туризм и промышленность, является для нас приоритетной, — написал Темрезов.

Он рассказал, что новая идеология и подход к развитию позволит в ближайшее время превратить предприятие в передовое.

— Делаются акценты на цифровизацию технологических процессов, развитие племенной работы, активное инвестирование в развитие животноводческих ферм на территории республики. Усилиями Группы компаний «Сатурн» вокруг фермеров создаются благоприятные для их развития условия, способствующие их стабильной работе и достижению ими высоких и стабильных экономических показателей, — пояснил глава КЧР.

Продолжение работы

В 2021 году «Рея» будет строить оросительную систему близ комплекса, чтобы выращивать люцерну на корм скоту. С ее помощью можно будет заготавливать сено три раза в год. Кроме того, оросительные технологии увеличат урожайность кукурузы. По словам министра сельского хозяйства КЧР Анзора Боташев, часть затрат на мелиорацию тоже компенсирует государство.

Для орошения необходимо построить гидротехнические сооружения и насосные станции, проложить магистральные водоводы, закупить дождевальные машины и облагородить землю.

Второй этап работы включает и увеличение поголовья скота: для этого возведут новый телятник на 520 мест и коровник на 140, соорудят новые силосные ямы и навесы для сена. Все эти мероприятия обойдутся в 437 млн рублей, из них 287 млн фирма получит в кредит. Проект должен окупиться к 2026 году, а на полную мощность он выйдет в 2022-м. Расширение комплекса позволит получать до 12 тыс. т молока в год.

— Конечно, без мер поддержки — федеральной, региональной и муниципальной — производителям будет тяжело. Мы определяем приоритеты и исходя из поставленных задач изыскиваем возможности, в том числе и с поддержкой федерального центра, — подчеркнул глава КЧР Рашид Темрезов.

Кроме того, предприятие планирует активно подключать к производству местное население – личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Им будут по договору передавать молочный молодняк, а потом забирать молоко на переработку.

«От реализации инвестиционного проекта мы ожидаем получить значительный экономический эффект. Немаловажное значение имеет то, что реализация племенного молодняка в крестьянско-фермерские хозяйства и населению позволит значительно улучшить качество и увеличить молочную продуктивность сельскохозяйственных животных в регионе», — заключили в пресс-службе региона.