Пострадавшего на незаконной акции в Москве полицейского госпитализировали

В Москве госпитализировали полицейского, пострадавшего на несанкционированной акции в столице 23 января. Об этом во вторник, 26 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, неизвестные участники незаконной акции на Пушкинской площади нанесли правоохранителю несколько ударов по голове. Сотрудник полиции получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Спустя два дня после инцидента полицейский почувствовал себя хуже и был госпитализирован.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В частности, в Москве участники несанкционированной акции распылили газ из баллончика в лицо силовика. Инцидент произошел в районе Трубной улицы.

25 января суд во Владивостоке арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе несогласованной акции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.