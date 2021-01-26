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Пострадавшего на незаконной акции в Москве полицейского госпитализировали

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В Москве госпитализировали полицейского, пострадавшего на несанкционированной акции в столице 23 января. Об этом во вторник, 26 января, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, неизвестные участники незаконной акции на Пушкинской площади нанесли правоохранителю несколько ударов по голове. Сотрудник полиции получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Спустя два дня после инцидента полицейский почувствовал себя хуже и был госпитализирован.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В частности, в Москве участники несанкционированной акции распылили газ из баллончика в лицо силовика. Инцидент произошел в районе Трубной улицы.

25 января суд во Владивостоке арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе несогласованной акции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

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