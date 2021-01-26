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Союз экспортеров зерна оценил повышение пошлин на экспорт пшеницы с 1 марта
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Союз экспортеров зерна оценил повышение пошлин на экспорт пшеницы с 1 марта

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Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в беседе с «Известиями» 26 января назвал главных бенефициаров от повышения экспортных пошлин на зерно.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортной пошлины пшеницы с €25 до €50 за тонну с 1 марта, а также о введении с 15 марта по 30 июня экспортной пошлины на кукурузу в размере €25, на ячмень — €10 за тонну.

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«От введения пошлины выиграют в первую очередь отечественные животноводы, птицеводы и мукомолы, которые и были инициаторами сегодняшних ограничений. Они наверняка воспользуются моментом, снизят закупочные цены на зерно и повысят свою маржинальность», — сказал Зернин.

В то же время снижение цен на зерно может не коснуться конечного потребителя, допустил представитель отрасли. По его словам, требуется повысить прозрачность ценообразования продуктов питания «от поля до прилавка», добавил Зернин.

«О новых пошлинах было объявлено несколько недель назад, поэтому они уже отыграны мировым рынком. Однако, несмотря на технический характер новости, сам факт подписания соответствующего документа вносит определенность, что крайне важно на сегодняшнем нервном рынке», — заключил председатель правления Союза экспортеров зерна.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания.

Подписанное премьер-министром постановление стало реализацией одной из мер по снижению цен на продовольствие по поручению главы государства. Правительство уже пересмотрело пошлины на ряд сельхозтоваров, направило средства на поддержку мукомолов и хлебопеков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

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