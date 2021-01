Темп и темперамент: ударная карьера Фила Коллинза

В 1980-е этот невысокий, склонный к полноте и рано облысевший мужчина неожиданным образом стал едва ли не главным романтическим певцом мира. Его песни, обманчиво простые, заставляли трепетать сердца поклонниц и помогали собирать стадионы, где луч прожектора вырывал некрасивое, но умное лицо этого англичанина, параллельно с сочинением и исполнением томных баллад работавшего лидером одной из самых изысканных прог-роковых групп Британии. Впрочем, почему «работавшего» — несмотря на болезнь, Фил Коллинз продолжает возглавлять Genesis. Вот только барабанить ему уже не под силу — но он не теряет надежды. Сегодня, 30 января, одному из лучших рок-ударников планеты и поп-вокалисту, записи которого разошлись тиражом более 150 млн экземпляров (наравне с АВВА, Фрэнком Синатрой и U2), исполняется 70. «Известия» вспоминают моменты славы Фила Коллинза.

Сверху постучали

Рок-барабанщикам редко удается остаться в памяти слушателей определенным и узнаваемым музыкальным фрагментом. Почти каждый меломан с ходу вспомнит гитарное соло Джимми Хендрикса в All Along the Watchtower, фортепианные фиоритуры Элтона Джона в Daniel, басовый рифф Джона Дикона в Another One Bites the Dust, вокальную акробатику Роберта Планта в Black Dog или эпический посвист Клауса Майне в Wind Of Change. С барабанщиками дело сложнее — в конце концов, даже неизбежные в середине 1970-х соло на ударных во время концертов все были похожи друг на друга и на ледзеппелиновскую Moby Dick.

Темп и темперамент Фил Коллинз, 1973 год Фото: Getty Images/Ian Dickson

Есть, однако, исключение: ни один человек, хоть раз слышавший самый первый хит Фила Коллинза, In the Air Tonight , никогда не забудет те 10 нот на хроматически настроенных рототомах, которыми открывается вторая часть композиции. Эту барабанную дробь много раз пародировали, использовали в рекламе, высмеивали и восхваляли — но безусловно, что именно эти несколько секунд во многом стали олицетворением «звука 1980-х», каким мы его помним до сих пор. Сам же автор почти сразу после выхода своего первого сольника в 1981 году внезапно превратился из барабанщика и (вынужденно) вокалиста успешной прог-роковой команды в одного из главных хитмейкеров планеты.

Коллинза 1980-х вместе с Dire Straits и Стингом обычно с некоторой издевкой именуют музыкой яппи. Как говаривал Дэвид Боуи о собственном творчестве тех времен (о котором был не самого высокого мнения — несмотря на обилие хитов), «у меня была фил-коллинзовская декада». В историческом отношении это верно — именно их альбомы продавались в больших количествах на всё еще дорогих и экзотических компакт-дисках, именно они звучали из салонов новеньких BMW и «ягуаров». Но всё же сегодня, спустя почти четыре десятка лет, трудно отказать «молодым городским профессионалам» во вкусе и чутье — работы всех этих музыкантов ныне практически классика, золотой фонд поп-музыки.

Не везло разве что Коллинзу: он собирал стадионы и с Genesis, но именно в сольной своей ипостаси нашел, наконец, своего идеального слушателя — точнее говоря, слушательницу. Его обманчиво-простые, неизменно горькие баллады (практически все лучшие альбомы так или иначе связаны с личными любовными драмами) неизменно находили отклик не только в сердцах молодых «хозяев жизни», но и обычных домохозяек. Немалую роль там играли и тексты — возможно, именно эта некоторая логоцентричность и сыграла свою роль в том, что в неанглоговорящих странах Фила воспринимают едва ли не как вовсе эстрадного певца в «весе пера».

Строгий юноша

Музыка была в его жизни с самых малых лет — и стать настоящим профессиональным барабанщиком мальчик из благополучной лондонской семьи (папа — страховщик, мама — театральный агент) мечтал с детсадовских времен. Точнее говоря, с пяти лет, когда получил в подарок свою первую ударную установку — пока игрушечную. Он учился играть по музыкальным шоу на ТВ и обладал абсолютным слухом с детства — хотя никогда и не получил формального образования и даже не выучил общепринятую систему нотации (впрочем, Коллинз выдумал для себя собственную систему записи музыки). Маленьким ребенком он выступил на конкурсе талантов в курортном городке, где отдыхал с родителями. На половине выступления Фил остановил оркестр и заявил, что они играют мимо нот — что было абсолютной правдой.

Темп и темперамент Концерт группы Genesis, 1982 год Фото: Getty Images/Jeff Kravitz

Кроме музыки мальчишку волновала и сцена: в 14 лет Коллинз вполне успешно выступал на «взрослой» сцене Вест-энда в постановке мюзикла «Оливер!» по роману Диккенса (он играл Джека Доукинза по кличке «Ловкий плут»). Внимательный зритель может заметить его в массовке «битловского» «Вечера трудного дня», а в 18 лет Фила едва не взяли на роль Ромео в знаменитой киноверсии Дзеффирелли. Тем не менее к актерской карьере он никогда не относился особенно серьезно и упорно осваивал мастерство барабанщика под руководством знаменитого педагога Ллойда Райана. В 1970 году Коллинз откликнулся на объявление молодой, но перспективной группы Genesis, искавшей нового барабанщика.

Дальнейшее, как говорится, уже история — принявшая решающий поворот в 1975 году, когда группу покинул харизматичный вокалист Питер Гэйбриел. Микрофон был передан Коллинзу (на концертах с тех пор его замещал приглашенный барабанщик — уровня Билла Бруфорда из Yes или, позднее, Честера Томпсона из состава Фрэнка Заппы). Первый же альбом с Коллинзом-вокалистом, Trick Of the Tail, взлетел на третье место национального хит-парада Великобритании и добрался до 31 в Штатах — лучший результат на тот момент. Как писала музыкальная пресса, «Genesis сумели превратить потенциальную катастрофу в свой первый американский успех».

Обвинения в коммерциализации Genesis и оценке его сольного творчества как «песен для домохозяек» Коллинз всегда воспринимал спокойно, но с отчетливой обидой. «У меня, видите ли, примитивные тексты: «Еще одну ночь, дай мне еще одну ночь» — и так три с половиной минуты подряд. Но те же критики приходят в восторг от Брюса Спрингстина, который те же три с половиной минуты орет, что родился в США», — жаловался музыкант журналу Playboy в середине 1980-х. Попадаться Коллинзу на язык, впрочем, не рекомендуется никому — даже ему самому. После воссоединения группы в 2007-м, репетируя перед началом турне старый боевик Abacab, Фил взорвался: «Черт подери, о чем я тут пою?» «Фил, — напомнил ему клавишник Тони Бэнкс. — Ты вообще-то сам когда-то это написал». Стоит заметить, что песню из программы Коллинз решил исключить.

Правило дробей

Знаменитый «ухающий» звук барабанов, ставший практически синонимичным с творчеством Коллинза в 1980-е, был случайно «найден» звукоинженером Хью Пэдхэмом, не так подключившим один из каналов студийного пульта. Этот звук — вкупе с характерным экономичным стилем игры Коллинза, без свойственной героям хард-рока бравады и чрезмерности, со всегда уместным использованием барабанных рудиментов (специальных приемов игры — дробей, форшлагов, парадидлов и т.д.) — можно услышать на многих знаковых и не очень записях 1980-х.

Согласно онлайн-справочнику Discogs, за свою карьеру Коллинз отбарабанил на почти 500 пластинках — включая альбомы Роберта Планта, Бадди Гая, Питера Гэйбриела, Эрика Клэптона, Кейт Буш и Би Би Кинга. Не стоит забывать и Коллинза-продюсера, делавшего звук таким разным артистам, как Фрида (Анни-Фрид Лингстад из АВВА) и экстравагантный экс-панк Адам Ант. Плюс любимый знатоками джаза сайд-проект Brand X, работая с которым Коллинз, что называется, «давал волю рукам».

Темп и темперамент Фото: Getty Images/Paul Bergen

После 1990-х, когда Коллинз оставил Genesis и переживал не лучшие времена в личной жизни (скандальный развод со второй женой, сопровождавшийся шумихой в британских таблоидах), казалось, что он окончательно удалится на покой. Но в XXI веке Коллинз вдруг перестал восприниматься как «певец для тетушек». Его барабанные партии сэмплируют хип-хоп-продюсеры, а сам он вместе со своим самым знаменитым сольным хитом упоминается в тексте Stan, одного из главных боевиков Эминема. В мультсериале «Южный парк» Фил не только появился как персонаж, но стал даже частью ландшафта: согласно мифологии сериала, по соседству с самым знаменитым городком Колорадо есть «холм Фила Коллинза», напоминающий профиль музыканта.