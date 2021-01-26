Медики рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре на заводе в Уфе

Состояние пострадавшего при пожаре на заводе «Уфаоргсинтез» оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в минздраве Башкирии во вторник, 26 января.

Отмечается, что он получил токсическое действие продуктов горения. На данный момент пострадавшего уже осмотрели специалисты, проводится лечение и дообследование, пишет ТАСС.

Вечером 25 января сообщалось, что пожар возник на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. Тушение возгорания продолжалось около 10 часов. Спасатели присвоили пожару четвертый уровень сложности, позднее он был понижен до третьего.

26 января пожарные полностью потушили возгорание на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. По данным ведомства, на предприятии горели два резервуара с метановодородом объемом 25 куб. м. В ходе пожара один из них был разрушен. Возгорание произошло на открытой площадке после взрыва.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники СК и следователи-криминалисты. Устанавливаются обстоятельства случившегося.